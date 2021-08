Samsung Galaxy Z Fold 3: possibili prezzi in Europa

Mancano nove giorni all'evento Unpacked organizzato da Samsung per l'annuncio dei nuovi smartphone pieghevoli. Dopo le numerose indiscrezioni su design e specifiche è il turno dei possibili prezzi. Secondo le informazioni trapelate online, gli utenti europei dovranno sborsare oltre 2.000 euro per acquistare il Galaxy Z Fold 3. Per il Galaxy Z Flip 3 sono invece previste cifre più abbordabili.

Galaxy Z Fold 3: prezzi esagerati

Il Galaxy Z Fold 3 dovrebbe avere uno schermo interno da 7,6 pollici, uno schermo esterno da 6,7 pollici, processore Snapdragon 888, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 12 megapixel, fotocamera interna da 4 megapixel e cover camera (selfie) da 10 megapixel.

In base alle indiscrezioni di un leaker, i prezzi dello smartphone in Europa saranno 2.009 euro (256 GB) e 2.099 euro (512 GB). All'inizio di giugno, il sito SamMobile aveva ricevuto informazioni su una riduzione di prezzo del 20%. Non resta che attendere l'annuncio di Samsung per conoscere i prezzi ufficiali.

Lo stesso leaker ha pubblicato su Twitter i possibili prezzi del Galaxy Z Flip 3: 1.029 euro (128 GB) e 1.109 euro (256 GB). Lo smartphone a conchiglia dovrebbe avere uno schermo interno da 6,7 pollici, uno schermo esterno da 1,9 pollici, processore Snapdragon 870, 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, due fotocamere posteriori da 12 megapixel e una fotocamera frontale da 10 megapixel.

Samsung ha confermato che sarà disponibile una nuova stilo per i due smartphone pieghevoli. La S Pen Pro dovrebbe avere una punta da 0,7 millimetri, supportare 4.096 livelli di pressione e integrare una batteria che può essere ricaricata tramite porta USB Type-C. Ovviamente né Galaxy Z Fold 3 né Galaxy Z Flip 3 hanno un alloggiamento per la stilo (come nella serie Galaxy Note). Gli utenti dovranno acquistare una custodia per fissare magneticamente la S Pen.