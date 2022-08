Samsung Galaxy Z Fold 4: trapelano nuove foto e dettagli

Conosceremo ufficialmente il Galaxy Z Fold 4 tra pochi giorni, nel corso dell’evento Samsung Unpacked, ma i leak e le indiscrezioni non si fermano e ci permettono adesso di scoprire nuovi dettagli e foto dal vivo del prossimo smartphone pieghevole dei coreani.

Le immagini seguono ad alcuni render ad alta definizione diffusi nei giorni scorsi, con i quali si mostrano perfettamente in linea. E dal punto di vista delle novità non ci sono grosse sorprese.

Galaxy Z Fold 4: nuove informazioni a pochi giorni dal debutto

Le fotografie confermano le piccole modifiche al design apportate rispetto al predecessore, seppur ne rispetti in pieno lo stile. Interessante la nuova colorazione, ma lo sono ancora di più i dettagli trapelati sulle funzionalità del dispositivo.

Scendendo più nel dettaglio, Galaxy Z Fold 4 dovrebbe essere equipaggiato con un sensore fotografico ultrawide da 12 megapixel, un obiettivo principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 10 megapixel. Il trittico supporterà lo zoom ottico 3x e 30x. Gli utenti potranno contare su scatti e video notturni di alta qualità, con OIS e VDIS migliorati.

L’uso dello zoom permetterà di dare uno sguardo in anteprima nella visualizzazione di acquisizione: potremo vedere in anticipo il risultato dell’immagine ingrandita prima di procedere con lo scatto definitivo. Il telefono è stato poi progettato per poter passare facilmente alla modalità selfie della fotocamera posteriore e accedere ai controlli senza dover piegare il dispositivo.

La presentazione di Galaxy Z Fold 4 è prevista nel corso dell’evento Samsung Unpacked organizzato per il prossimo 10 agosto. Il lancio sul mercato dovrebbe avvenire circa due settimane dopo, entro la fine del mese.

