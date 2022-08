Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: render ufficiali

Non si ferma la fuga di notizie sui nuovi smartphone pieghevoli che Samsung annuncerà durante l’evento Unpacked del 10 agosto. Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato i render ufficiali dei Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 che svelano alcuni interessanti dettagli. Il produttore coreano annuncerà anche Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, dei quali sono apparse online le immagini in alta risoluzione.

Immagini dei nuovi smartphone pieghevoli

Osservando le immagini non si notano grandi differenze rispetto agli attuali modelli. Il Galaxy Z Fold 4 ha una cerniera leggermente più sottile, quindi uno spessore inferiore a quello del Galaxy Z Fold 3 (sconto del 14% su Amazon). Confermato inoltre il design del modulo fotografico posteriore. Escluso pertanto il layout utilizzato per il Galaxy S22 Ultra. Nessun cambiamento estetico visibile nemmeno per il Galaxy Z Flip 4, quindi Samsung ha mantenuto il design dell’attuale Galaxy Z Flip 3.

Queste sono le possibili specifiche del Galaxy Z Fold 4: schermo interno da 7,6 pollici ed esterno da 6,2 pollici (entrambi con refresh rate di 120 Hz), processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12/16 GB di memoria LPDDR5, 256/512 GB di storage, fotocamere posteriori da 50, 12 e 12 megapixel, fotocamera interna da 16 megapixel, cover camera da 10 megapixel, batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida da 25 Watt, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo e porta USB Type-C.

Queste sono invece le possibili specifiche del Galaxy Z Flip 4: schermo interno da 6,7 pollici ed esterno da 2,1 pollici, processore Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB di memoria LPDDR5, 128 GB di storage, due fotocamere posteriori da 12 megapixel, fotocamera interna da 10 megapixel, batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25 Watt, connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, NFC e 5G, altoparlanti stereo e porta USB Type-C.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.