Samsung ha venduto 10 milioni di Fold 3 e Flip 3

Samsung annuncerà i nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 durante l’evento Unpacked del 10 agosto. TM Roh, Presidente della divisione MX Business ha rivelato alcuni dati sulle vendite degli attuali modelli. Il produttore coreano ha consegnato nel 2021 quasi 10 milioni di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. Quest’ultimo è lo smartphone pieghevole preferito dagli utenti.

Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: successo per Samsung

Il dirigente di Samsung spiega che l’obiettivo era quello di offrire agli utenti un dispositivo con schermo più grande, ma anche con una migliore portabilità. Per questo motivo è stato annunciato il Galaxy Fold nel 2019, seguito dal Galaxy Z Flip nel 2020. Con le successive versioni sono stati risolti i difetti di fabbricazione, quindi sono aumentate anche le vendite. Nel 2021 sono stati consegnati quasi 10 milioni di smartphone pieghevoli nel mondo, ovvero il 300% in più rispetto al 2020.

Circa il 70% degli utenti ha scelto il Galaxy Z Flip 3. Il dirigente di Samsung non spiega i motivi, ma sono facilmente immaginabili. Innanzitutto il prezzo: la versione base dello smartphone a “conchiglia” costa 1.099,00 euro (su Amazon è in offerta a 699,00 euro). La versione base del Galaxy Z Fold 3 costa invece 1.849,00 euro (su Amazon è in offerta a 1.419,00 euro).

Il Galaxy Z Flip 3 possiede inoltre dimensioni inferiori, quindi è più “portabile”. Il Galaxy Z Fold 3 è maggiormente indicato per il multitasking. Infatti ha sostituito il Galaxy Note, insieme al Galaxy S22 Ultra. Samsung afferma che gli smartphone pieghevoli sono pronti per diventare “mainstream”. I nuovi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 avranno un design simile agli attuali modelli con alcuni miglioramenti hardware.

