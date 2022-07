Galaxy Z Fold4 e Z Flip4: questa la data di lancio?

La linea di smartphone pieghevoli rimane una priorità per Samsung, che entro le prossime settimane dovrebbe presentare due attese new entry. O almeno, è quanto anticipa oggi il sempre ben informato Evan Blass, con un post che fissa la data di lancio (o meglio di presentazione) dei modelli Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4.

Una data di lancio per Galaxy Z Fold4 e Z Flip4

Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è quello di mercoledì 10 agosto. Il nome scelto per l’evento di annuncio sembra essere Unfold Your World. La tempistica coinciderebbe con quella della generazione precedente: ricordiamo infatti che Galazy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3 sono stati svelati l’11 agosto 2021. Per quanto riguarda la fase di vendita vera e propria, potrebbe essere poi avviata a breve termine, entro la fine del mese.

**THIS IMAGE HAS BEEN EDITED TO OBFUSCATE CERTAIN DETAIL** See what I did there? pic.twitter.com/BrH4sT99yU — Evan Blass (@evleaks) July 18, 2022

A livello di specifiche tecniche, già emerse in passato, il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4 dovrebbero integrare uno Snapdragon 8+ Gen 1 affiancato da 8 GB di RAM e da uno spazio variabile tra 256 GB e 1 TB per lo storage nella memoria interna. Le diagonali dei display (interno ed esterno) dovrebbero essere rispettivamente pari a 7,6+6,2 pollici e 6,7+2,1 pollici. Si attendono inoltre passi in avanti anche sul fronte del comparto fotografico, mentre il design dovrebbe rimanere tutto sommato simile a quello dei predecessori.

Alcune altre indiscrezioni circolate di recente vorrebbero l’arrivo anche dei nuovi smartwatch della linea Galaxy Watch 5. I rumor trapelati fanno riferimento a tre varianti dell’orologio, ognuna caratterizzata da un diverso diametro del quadrante e da specifiche differenti.

Chi ha intenzione di acquistare uno smartphone pieghevole di Samsung può considerare le offerte proposte oggi da Amazon sui modelli della terza generazione: ci sono il Galaxy Z Fold3 a -430 euro e il Galaxy Z Flip3 a -433 euro.

