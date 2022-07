Samsung Galaxy Z Flip 4, spunta una nuova colorazione brillante

Potrebbe esserci una nuova tonalità di viola tra le colorazioni disponibili per Samsung Galaxy Z Flip 4. L’indiscrezione arriva da Evan Blass di 91mobiles.com, che ha condiviso il render di una variante dello smartphone che suggerisce il debutto di un colore del tutto nuovo.

Come anticipato, si tratterebbe di un viola che ad un primo sguardo pare ricordare il color lavanda di Samsung Galaxy Z Flip 3. Oltre a questo, l’immagine è utile per scovare alcune sostanziali differenze di design con la precedente generazione.

Samsung Galaxy Z Flip 4: il nuovo viola e le differenze con Z Flip 3

In particolare, i pulsanti laterali appaiono più grandi e pronunciati, mentre gli obiettivi della fotocamera sembrano sporgere un po’ di più: un’indicazione che probabilmente ci sarà un importante aggiornamento tecnico da questo punto di vista.

Il rendering non è sufficiente a darci delle risposte circa la piega del display, ma stando alle voci di corridoio possiamo aspettarci un effetto quasi invisibile. Il corpo telefono pare essere meno affusolato verso le estremità: una caratteristica, anche questa, che si collega alle indiscrezioni che parlano di una batteria più grande a confronto con la precedente generazione.

Infine, c’è naturalmente la nuova colorazione che darà una boccata di aria fresca per un design che in fondo non cambierà parecchio da Galaxy Z Flip 3.

La presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Z Flip 4 è attesa nel mese di agosto nel corso di un apposito evento Unpacked in cui scopriremo anche la famiglia di dispositivi Galaxy Watch 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.