Samsung Galaxy Z Fold4: sconto immediato di 549€ su Amazon

Il pieghevole più amato e comodo di sempre è ora in offerta su Amazon grazie al Black Friday. Il risparmio è notevole. Acquista il Samsung Galaxy Z Fold4 a soli 1699,99 euro, invece di 2249 euro. Grazie a questa offerta salvi dal tuo portafoglio ben 549 euro. Davvero niente male per uno dei modelli di smartphone più cool di sempre.

Amazon fa le cose in grande e anche per questo Black Friday ha pensato a una promozione decisamente interessante. Scopri quanto è pratico avere uno smartphone che, con un semplice gesto, si avvicina molto a un tablet. Apri contemporaneamente fino a 3 app all’interno dell’ampio display da 7,6 pollici. E quando giochi sarai immerso nell’azione.

Samsung Galaxy Z Fold4: prezzo PAZZO su Amazon Black Friday

Il Samsung Galaxy Z Fold4 è il pieghevole più resistente di sempre e ora anche più scontato di sempre. Acquistalo su Amazon a soli 1699 euro, risparmiando 549 euro. La versione in offerta è da 1TB di memoria interna. Hai spazio infinito per le tue app e per conservare tutti i tuoi ricordi tra foto e video. Distinguiti da tutti grazie al suo design unico.

Piegato, hai due telefoni in uno al peso di un solo smartphone. Sottile, non rinuncia però a un display ampio e luminoso. E le cornici quasi inesistenti hanno ottimizzato lo spazio rendendolo ancora più tascabile. La scelta dei materiali hanno fatto il resto rendendolo molto leggero. Mettilo subito nel carrello a soli 1699,99 euro, invece di 2249 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.