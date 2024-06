Samsung Galaxy Z Fold5: la versione con 12/256GB scontata di ben 600€ su Amazon

L’offerta su Amazon per il Samsung Galaxy Z Fold5 è imperdibile: il prezzo scende da 1.799 euro a soli 1.199 euro, un risparmio notevole di 600 euro. Questo smartphone di fascia alta, con 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, rappresenta il futuro della tecnologia mobile, combinando la funzionalità di uno smartphone con la praticità di un tablet.

Samsung Galaxy Z Fold5: caratteristiche principali

Il Galaxy Z Fold5 si distingue per il suo design innovativo. Il display principale da 6,2″/7,6″ Dynamic AMOLED 2X offre un’esperienza visiva coinvolgente, perfetta per streaming, giochi e multitasking. Entrate nel vivo dell’azione con uno schermo luminoso che emette fino a 1750 nits per una visione nitida ed un’esperienza cinematografica. Migliorate le vostre prestazioni di gioco grazie all’hardware e software aggiornati di Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy.

Il comparto fotografico è un altro punto di forza: la tripla fotocamera posteriore, con sensori di alta qualità, offre scatti nitidi e dettagliati in ogni situazione. Le funzioni di fotografia avanzate, come la modalità notturna e il teleobiettivo, permettono di catturare immagini straordinarie. Anche la fotocamera frontale non delude, ideale per videochiamate e selfie di qualità. Scoprite anche la magia dell’editing fotografico potenziato dall’AI. Ora potete perfezionare facilmente e far risplendere ogni dettaglio.

Con un sistema a doppia batteria da 4400 mAh potete ascoltare la musica fino a 73 ore di fila o guardare la vostra serie preferita per ben 21 ore. Il Samsung Galaxy Z Fold5 è costruito con materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e resistenza. Il meccanismo di piegatura è stato ulteriormente migliorato rispetto ai modelli precedenti, assicurando una maggiore affidabilità nel tempo. Inoltre, il dispositivo è resistente all’acqua e alla polvere, garantendo una protezione aggiuntiva.

Con questa offerta, il Samsung Galaxy Z Fold5 diventa accessibile a un prezzo decisamente competitivo. La riduzione di 600 euro rende questo smartphone pieghevole un’opzione molto allettante per chi cerca il massimo della tecnologia mobile a un prezzo più contenuto.

Il Samsung Galaxy Z Fold5 è un dispositivo che combina eleganza, potenza e versatilità. Grazie a questa offerta esclusiva su Amazon, è possibile ottenere uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo incredibilmente conveniente. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di portare a casa un pezzo di tecnologia d’avanguardia con un risparmio significativo.