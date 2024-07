Samsung Galaxy Z Fold6: in arrivo nuove varianti?

Il Samsung Galaxy Z Fold6 è stato lanciato la scorsa settimana, unitamente al nuovissimo Galaxy Z Flip6, ma la sudcoreana potrebbe avere altre versioni in cantiere del dispositivo, ovvero il modello Ultra e/o quello Slim che, però, stando alle le più recenti voci di corridoio, potrebbero essere commercializzate soltanto in due Paesi, almeno nella fase iniziale di distribuzione.

Samsung Galaxy Z Fold6: firmware di test per il modello SM-F958N

Andando più in dettaglio, il Galaxy Z Fold6 Ultra e/o Slim è conosciuto internamente con la sigla modello SM-F958N e così appare anche sui server di Samsung dove sarebbe stato individuato un firmware di test caricato questa settimana. La cosa, dunque, andrebbe a confermare il fatto che l’azienda intende lanciare nuove varianti del dispositivo.

Alla luce di ciò, è dunque evidente che qualcuno in Samsung sta già provando o proverà nei giorni a venire il firmware in questione, il quale contiene i codici KOO, KTC, SKC e LUC riferiti agli operatori della Corea del Sud. In base a quanto detto, la nuova variante del dispositivo dovrebbe essere resa disponibile, almeno nella fase iniziale di lancio, soltanto in terra d’origine del colosso tech.

Da tenere presente il fatto che essendo dei riferimenti molto recenti la novità potrebbe essere ben lontana da un lancio imminente. È pertanto abbastanza improbabile che questa nuova variate del Galaxy Z Fold6 possa fare capolino da qualche parte sul mercato entro la fine dell’anno in corso, mentre invece è molto più verosimile che possa venire lanciata agli inizi del 2025.