Samsung Galxy Tab A8 con sconto da URLO su Amazon, il tablet 2022

Samsung Galaxy Tab A8: tutto quello che devi sapere su questo tablet

Con un display da 10,5 pollici che occupa la quasi totale superficie della parte frontale di questo tablet, l’esperienza complessiva non potrà che essere immersiva e sensazionale. Infatti ti potrai godere tutte le tue applicazioni preferite senza scendere a compromessi e ottenendo finalmente quel tanto atteso upgrade che speravi di fare dal tuo smartphone.

Il processore, abbinato a ben 32 GB di memoria che puoi espandere senza limiti, ti lascia fare di tutto e di più senza imporre limiti. Ma ciò che ti salva senza ombra di dubbio è proprio la batteria che vanta un’autonomia sopra le righe per poterti stare ore e ore fuori casa senza mai doverti preoccupare di portare dietro con te un caricatore o di trovare una spina libera.

Com’è ovvio che sia, poi, non possono mancare all’appello ben due fotocamere perché è presente sia quella frontale che quella posteriore per poter partecipare a videochiamate e sbizzarrirti come meglio vuoi con foto artistiche e tanti video.

Non posso che concludere dicendoti che è presente la versione 11 di Android su questo tablet uscito da pochissimo sul mercato.

