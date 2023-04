Samsung: GPU AMD Radeon nei futuri chip Exynos

Samsung ha annunciato la sottoscrizione di un accordo pluriennale che estende la collaborazione con AMD avviata nel 2019. Il produttore coreano potrà quindi integrare le GPU Radeon mobile dell’azienda californiana nei futuri chip Exynos. Il primo SoC nato in seguito alla partnership è quello usato negli smartphone Galaxy S22 venduti in Europa.

GPU Radeon nei futuri chip Exynos

Samsung scrive nel comunicato stampa che l’estensione dell’accordo consentirà di portare multiple generazioni delle soluzioni AMD Radeon nel portafoglio dei SoC Exynos. Il produttore coreano aggiunge che porterà la qualità grafica e i consumi ottimizzati delle GPU Radeon in più dispositivi mobile, offrendo un’esperienza di gaming immersiva.

La partnership tra Samsung e AMD era stata annunciata nel 2019. Il primo frutto della collaborazione si chiama Xclipse 920, la GPU basata sull’architettura RDNA 2 integrata nel SoC Exynos 2200 del 2022. Questo chip, usato per i Galaxy S22 venduti in Europa, supporta il ray-tracing in tempo reale e il variable rate shading, due tecnologie in precedenza disponibili solo su PC, notebook e console. Le prestazioni sono però inferiori a quelle della GPU Adreno 730 integrata nello Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm.

Per alcuni mesi erano circolate indiscrezioni sul nuovo Exynos 2300, ma questo chip non è stato mai annunciato. Tutti i Samsung Galaxy S23 venduti nel mondo integrano il processore Snapdragon 8 Gen 2. Forse il misterioso SoC verrà usato per i Galaxy S24? L’accordo con AMD potrebbe consentire a Samsung di portare le GPU Radeon anche nella fascia media.

