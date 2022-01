Samsung Home Hub: gestione smart centralizzata

Samsung ha annunciato al CES 2022 di Las Vegas il primo “smart home controller” compatibile con SmartThings. Il Samsung Home Hub è un tablet con schermo da 8,4 pollici che permette di controllare ogni dispositivo presente nell'abitazione. Si tratta quindi di un'alternativa decisamente più economica dei costosissimi frigoriferi Family Hub.

Home Hub: un controller per tutto

Solitamente il controllo dei dispositivi smart viene effettuato con smartphone e tablet personali, utilizzati per svariate attività. Samsung Home Hub è invece un tablet dedicato che può essere condiviso tra i membri della famiglia. Il produttore coreano non ha comunicato tutte le specifiche, ma solo la presenza di uno schermo da 8,4 pollici, due altoparlanti e due microfoni. Questi ultimi vengono sfruttati per interagire con l'assistente personale Bixby.

L'interfaccia è molto semplice. Nella parte inferiore ci sono le schede per accedere ai dispositivi preferiti, a tutti i dispositivi e ai servizi SmartThings: Cooking, Clothing Care, Pet, Air, Energy e Home Care. L'utente può programmare e attivare lavatrici, asciugatrici, videocamere, condizionatori, deumidificatori e altri elettrodomestici smart. In futuro verrà aggiunto il supporto per altri device, come luci e serrature.

Il servizio SmartThings Energy, disponibile solo in Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti, analizza le abitudini dell'utente e usa l'intelligenza artificiale per ridurre i consumi. Il Samsung Home Hub sarà disponibile dal mese di marzo in Corea del Sud e successivamente verrà distribuito in tutto il mondo. Non è noto il prezzo, ma sarà certamente inferiore a quello dei frigoriferi Family Hub (alcuni superano i 5.000 euro).