Samsung: il 2023 è un anno finanziario terribile

Entro la fine del mese corrente arriveranno i risultati fiscali relativi al primo trimestre del 2023 di Samsung, ma nel frattempo la sudcoreana ha condiviso le sue stime e la situazione pare essere tutt’altro che rosea.

Samsung: utili e profitti in forte calo nel Q1 2023

L’utile operativo previsto è infatti in calo del 96% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, passando dai 10,7 miliardi di dollari del 2022 ai presunti 455 milioni del 2023. Per le entrate il discorso sarebbe lo stesso: si parla di 47,8 miliardi di dollari, ovvero un calo del 19% circa, contro i 58,99 miliardi del 2022.

In parte la situazione può essere riconducibile al rallentamento della divisione semiconduttori di Samsung che praticamente da sempre consente all’azienda di accrescere i profitti, ma che come noto sta avendo ormai da tempo non poche difficoltà. Non sarebbe una casualità che il reparto che si occupa dei chip è in perdita per la prima volta da 14 anni a questa parte.

A bilanciare la situazione vi sarebbe tuttavia la divisione smartphone, in special modo grazie alle vendite della nuova serie Galaxy S23 che è stata presentata a febbraio scorso e che sta andando meglio della precedente.

Andando più in dettaglio, la divisione all’interno della quale ricadono gli smartphone ha riportato profitti per 2,5 miliardi di dollari. I Galaxy S23 hanno venduto bene in tutti i mercati più importanti al mondo: India, Corea, Nord America ed Europa. A parità di periodo, i Galaxy S23 avrebbero pertanto fatto registrare vendite superiori di 1,4 volte rispetto ai Galaxy S22, il che considerando la crisi attuale non è assolutamente cosa da poco.

