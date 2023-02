Samsung Galaxy S23: tutte le ambizioni di un vero top di gamma

Samsung ha svelato al mondo la nuova generazione del proprio smartphone di punta, il Galaxy S23. Il nuovo top di gamma nasce oggi come un asso calato su un tavolo che da qualche trimestre vede poche fiches puntate dai consumatori: le incertezze e l’inflazione hanno sgonfiato la domanda su tutto il comparto, trovando soltanto i big pronti a tenere il passo. L’S23 nasce dunque con non poche responsabilità, ma si presenta all’appuntamento con grandi promesse e ambiziose premesse: le specifiche raccontano di un dispositivo che vuole ancora una volta alzare l’asticella e porsi a punto di riferimento, sfidando a testa alta tutti i modelli più gettonati.

Le specifiche sono inesorabilmente da effetto “wow”. Format e design sono quelli tipici della gamma, ma sotto la scocca c’è stato un miglioramento su tutta la linea per dar corpo ad un dispositivo solido, senza punti deboli e ricco di aspetti che solo una prova sul campo saprà concretamente esplicare.

Galaxy S23: le caratteristiche

Un dispositivo ambizioso che non guarda soltanto al mercato attuale, ma che vuol essere un dispositivo valido anche in proiezione di medio periodo. Ad esplicitare il concetto è TM Roh, Presidente e Head of Mobile eXperience Business di Samsung:

L’impatto di una tecnologia non si misura soltanto in base a cosa consente agli utenti di oggi, ma valutando anche come contribuisce a creare un futuro migliore. Galaxy S23 Ultra e l’intera serie Galaxy S rappresentano i nuovi standard per un’esperienza di smartphone premium e affidabile. Stiamo ridefinendo le prestazioni di punta unendo potenza e innovazione duratura in dispositivi che hanno un minore impatto ambientale.

In aggiunta ai tagli da 8/16GB di RAM e 128/256/1024 GB di memoria, il dispositivo prevede in particolare un nuovo sensore da 200MP Adaptive Pixel che, sfruttando il pixel binning, calibra in modo più preciso l’elaborazione ad alta definizione. La qualità di video e scatti è inoltre supportata dalla funzione Nightography con AI trasformativa, nuovo ed ulteriore step nella direzione di smartphone sempre più capaci nell’assistere l’utente affinché possa ottenere risultati di qualità in qualunque condizione di scatto. Grazie a questa funzione vengono migliorati gli scatti in ogni condizione ambientale, riducendo fortemente il rumore visivo per ottenere una resa cromatica e luminosa di livello.

Inoltre vien fatto compiere un deciso passo avanti anche alla fotocamera anteriore, quella riservata tradizionalmente a selfie e videochiamate, potendo contare così su Super HDR e sul passaggio da 30 a 60 fps nei video. Quest’ultimo passaggio va ad evolvere un aspetto che su molti altri smartphone è stato lasciato per troppo tempo in stallo, nella malcelata convinzione per cui il livello fosse già sufficientemente qualitativo per le necessità fin qui espresse. Un top di gamma come l’S23, però, anticipa le aspettative creandone di nuove: grazie a questa scommessa anche la fotocamera anteriore mette in pista nuove opportunità per creator e utenti pronti a trovare nuove forme espressive.

Altra evoluzione particolarmente interessante è la funzione di zoom con cui gli utenti possono realizzare scatti perfettamente inquadrati grazie al semplice uso del proprio smartwatch: l’app Camera Controller servirà a tal fine, aprendo così a nuove opportunità di selfie avanzati con maggior precisione e facilità di scatto. Expert RAW consentirà invece di sfruttare al meglio l’omologo formato, aprendo così una breccia su fotografie di livello ulteriore.

L’autonomia migliora del 20% (5000 mAh la capacità della batteria), le prestazioni grafiche del modello Ultra sono migliorate del 40% per merito della piattaforma Snapdragon 8 Gen 2 e l’IA alza il livello di ogni tipo di elaborazione servendo alternativamente gaming, scatti fotografici e altro ancora.

Il display è un pannello da 6,8 pollici con curvatura ridotta e leggibilità migliorata in ogni condizione di luminosità, con protezione Corning Gorilla Glass Victus per una protezione duratura ed efficace. La durata del display (l’elemento tipicamente più fragile nel mondo degli smartphone) farà il paio con il supporto software garantito per 4 generazioni sul sistema operativo e per 5 anni sugli aggiornamenti di sicurezza.

Quattro i colori disponibili: Phantom Black, Cream, Botanic Green e Lavender.

Performance

Ad ogni generazione, Samsung si è trovata ad iniettare nuova potenza nel “motore” dei propri smartphone per riuscire a supportare capacità che aumentano con sempre maggior rapidità. In tal senso il Galaxy S23 fa leva su una nuova micro architettura CPU con aumento delle performance del 30%: “Per catturare foto straordinarie in condizioni di scarsa illuminazione sono necessari trilioni di calcoli al secondo, quindi l’architettura NPU ad alta efficienza di Samsung Galaxy è stata ottimizzata del 49% per bilanciare prestazioni e potenza, utilizzando al contempo un algoritmo AI per aiutare gli utenti a scattare foto e video straordinari“. Ma non solo: secondo Samsung, è l’ottimizzazione della GPU a restituire i risultati più eclatanti, promettendo un miglioramento del 41% rispetto al Galaxy S22.

Galaxy S23: i prezzi

Tre modelli, ognuno declinato in due versioni (più una release extra per la versione Ultra), con un prezzo d’esordio che vede la versione base partire da 979 euro. Queste le possibili combinazioni:

Galaxy S23 8GB + 128GB a 979€ 8GB + 256GB a 1039€

Galaxy S23+ 8GB + 256GB a 1.229€ 8GB + 512GB a 1.349€

Galaxy S23 Ultra nella versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di 1.479€ nella versione da 12GB + 512GB ad un prezzo consigliato di 1.659€ nella versione da 12GB + 1TB ad un prezzo consigliato di 1.899€



Benvenuto Galaxy S23: il nuovo top di gamma è servito e nella sua versione “Ultra” si va realmente ad abbattere nuovi limiti in termini di potenza, di potenzialità e di capacità espressive.

