 Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone

Con la nuova funzionalità lanciata da Samsung sarà possibile utilizzare il proprio smartphone come chiave digitale per sbloccare la porta di casa.
Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone
Tecnologia Casa e Domotica
Con la nuova funzionalità lanciata da Samsung sarà possibile utilizzare il proprio smartphone come chiave digitale per sbloccare la porta di casa.
Samsung

Prende il nome di Digital Home Key la nuova funzionalità lanciata da Samsung e che andrà a collocarsi all’interno del portafoglio digitale Samsung Wallet. Tutti gli utenti che possiedono uno smartphone dell’universo Samsung Galaxy compatibile potranno quindi sbloccare la serratura smart di casa avvicinando semplicemente il dispositivo, senza dover utilizzare le chiavi.

Dietro Digital Home Key si nasconde il protocollo Aliro della Connectivity Standards Alliance

Al fine di rendere compatibili il maggior numero di serrature smart presenti sul mercato Samsung ha scelto di adoperare lo standard Aliro, protocollo aperto e sviluppato dalla CSA. Proprio come avviene con alcuni modelli di automobili già abilitati alla chiave digitale, sarà sufficiente configurare la propria serratura tramite l’app Smart Things basata su tecnologia Matter.

Completata la procedura, si visualizzerà la nuova chiave digitale all’interno del Samsung Wallet. In base alle funzionalità disponibili per ciascuna serratura, sarà possibile decidere di aprire la porta di casa con tre diverse modalità: tramite NFC, a mani libere sfruttando il rilevamento di prossimità della banda ultralarga (UWB) oppure da remoto, attraverso l’applicazione Samsung dedicata.

All’interno del comunicato ufficiale, la società ha indicato alcuni produttori di serrature intelligenti che risultano già essere compatibili con la Digital Home Key, tra cui Aqara, Nuki, Schlage e Xthings. Samsung afferma che ciascuna chiave sarà archiviata sullo smartphone in modo sicuro grazie alla piattaforma proprietaria Knox e al rispetto degli standard EAL6+ che offrono un’elevata protezione contro gli accessi non autorizzati alle chiavi digitali.

Per poter accedere al Samsung Wallet è, inoltre, richiesta l’autenticazione biometrica o l’inserimento di un PIN. L’utente manterrà comunque il pieno controllo sulle chiavi digitali e potrà gestire o revocare da remoto il loro utilizzo tramite il portale Samsung Find.

Ciò si rivela utile in caso di furto o smarrimento dello smartphone. La funzione Digital Home Key sarà disponibile a partire dal mese di marzo in alcuni mercati selezionati e sarà ampliata nel corso dell’anno in ulteriori aree, in concomitanza con l’arrivo di nuove serrature intelligenti compatibili.

Fonte: Samsung

Pubblicato il 3 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI All-in-one: tu riposi, lui pulisce il pavimento

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI All-in-one: tu riposi, lui pulisce il pavimento
Avvitatori a Batteria top di gamma da soli 30€ in offerta su eBay

Avvitatori a Batteria top di gamma da soli 30€ in offerta su eBay
Metti al sicuro casa tua con soli 14€ grazie alla Videocamera Blink Mini

Metti al sicuro casa tua con soli 14€ grazie alla Videocamera Blink Mini
Il tuo espresso come al bar grazie a cialde e capsule Caffè Borbone in promo su eBay

Il tuo espresso come al bar grazie a cialde e capsule Caffè Borbone in promo su eBay
ECOVACS DEEBOT T30C OMNI All-in-one: tu riposi, lui pulisce il pavimento

ECOVACS DEEBOT T30C OMNI All-in-one: tu riposi, lui pulisce il pavimento
Avvitatori a Batteria top di gamma da soli 30€ in offerta su eBay

Avvitatori a Batteria top di gamma da soli 30€ in offerta su eBay
Metti al sicuro casa tua con soli 14€ grazie alla Videocamera Blink Mini

Metti al sicuro casa tua con soli 14€ grazie alla Videocamera Blink Mini
Il tuo espresso come al bar grazie a cialde e capsule Caffè Borbone in promo su eBay

Il tuo espresso come al bar grazie a cialde e capsule Caffè Borbone in promo su eBay
Gaetano Mero
Pubblicato il
3 mar 2026
Link copiato negli appunti