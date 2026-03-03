Samsung: la serratura di casa si aprirà con lo smartphone

Prende il nome di Digital Home Key la nuova funzionalità lanciata da Samsung e che andrà a collocarsi all’interno del portafoglio digitale Samsung Wallet. Tutti gli utenti che possiedono uno smartphone dell’universo Samsung Galaxy compatibile potranno quindi sbloccare la serratura smart di casa avvicinando semplicemente il dispositivo, senza dover utilizzare le chiavi.

Dietro Digital Home Key si nasconde il protocollo Aliro della Connectivity Standards Alliance

Al fine di rendere compatibili il maggior numero di serrature smart presenti sul mercato Samsung ha scelto di adoperare lo standard Aliro, protocollo aperto e sviluppato dalla CSA. Proprio come avviene con alcuni modelli di automobili già abilitati alla chiave digitale, sarà sufficiente configurare la propria serratura tramite l’app Smart Things basata su tecnologia Matter.

Completata la procedura, si visualizzerà la nuova chiave digitale all’interno del Samsung Wallet. In base alle funzionalità disponibili per ciascuna serratura, sarà possibile decidere di aprire la porta di casa con tre diverse modalità: tramite NFC, a mani libere sfruttando il rilevamento di prossimità della banda ultralarga (UWB) oppure da remoto, attraverso l’applicazione Samsung dedicata.

All’interno del comunicato ufficiale, la società ha indicato alcuni produttori di serrature intelligenti che risultano già essere compatibili con la Digital Home Key, tra cui Aqara, Nuki, Schlage e Xthings. Samsung afferma che ciascuna chiave sarà archiviata sullo smartphone in modo sicuro grazie alla piattaforma proprietaria Knox e al rispetto degli standard EAL6+ che offrono un’elevata protezione contro gli accessi non autorizzati alle chiavi digitali.

Per poter accedere al Samsung Wallet è, inoltre, richiesta l’autenticazione biometrica o l’inserimento di un PIN. L’utente manterrà comunque il pieno controllo sulle chiavi digitali e potrà gestire o revocare da remoto il loro utilizzo tramite il portale Samsung Find.

Ciò si rivela utile in caso di furto o smarrimento dello smartphone. La funzione Digital Home Key sarà disponibile a partire dal mese di marzo in alcuni mercati selezionati e sarà ampliata nel corso dell’anno in ulteriori aree, in concomitanza con l’arrivo di nuove serrature intelligenti compatibili.