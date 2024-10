Samsung lancia la prima micro batteria a stato solido al mondo

Dopo ben tre anni di intesa ricerca e sviluppo, Samsung ha tolto i veli a quella che è stata definita come la prima micro batteria a stato solido al mondo, la quale punta a rivoluzionare il segmento degli indossabili.

Samsung: prima micro batteria a stato solido per indossabili

Andando più in dettaglio, la nuova batteria, sviluppata da Samsung Electro-Mechanics, presenta una densità energetica pari a 200Wh/L. Diversamente dalle batterie agli ioni di litio che sono impiegate allo stato attuale, la nuova batteria di Samsung non ha elettroliti liquidi e può contare su una densità energetica molto più elevata.

Attualmente la batteria sarebbe in fase di test con alcuni clienti di Samsung, ma l’intento è quello di arrivare alla produzione di massa nel 2026. Considerando ciò, la batteria potrebbe fare il suo debutto sulla serie Samsung Galaxy Watch9 nel 2026, appunto, per poi trovare spazio anche in altri dispositivi del colosso sudcoreano, come gli auricolari della gamma Galaxy Buds e nuove generazioni di Galaxy Ring.

Da tenere presente che i principali punti di forza delle batterie allo stato solido sono non soltanto una durata maggiore e una maggiore densità energetica, ma anche un miglioramento della sicurezza e meno probabilità di andare incontro a problemi di surriscaldamento. Inoltre, batterie del genere possono essere realizzate in vari formati, con dimensioni che vanno da millimetri a centimetri a seconda delle esigenze.

Il principale problema è quello legato ai costi di produzione, che al momento sono nettamente più elevati rispetto a quelli delle batterie agli ioni di litio.