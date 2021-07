Samsung, l'occasione giusta per una soundbar da salotto

Una soundbar può moltiplicare la tua esperienza televisiva e questo lo sai. Da tempo le guardi con curiosità estrema, ben sapendo che è questa la via meno dispendiosa verso una dotazione audio di una dimensione superiore. Una soundbar può davvero completare le tue emozioni in salotto, ma aspettavi l'occasione giusta. Eccola: Samsung Soundbar HW-T430/ZF. Non solo si tratta del miglior prezzo di sempre in assoluto per questo tipo di soundbar, ma si tratta anche della soundbar più scontata dell'intera offerta Samsung. La trovi qui a soli 99,99 euro.

Soundbar, 170W a prezzo super

2.1 canali, 170W di potenza, colore nero. Sono queste le caratteristiche principali di una soundbar che si presenta con dotazione Bluetooth e che per questo motivo non abbisogna di alcun cavo di collegamento: è sufficiente l'alimentazione per mettere in collegamento il televisore e l'espansione audio, senza rovinare il design del salotto con cavi disordinati e garantendo la piena sincronia audio/video.

La soundbar è composta da barra orizzontale e subwoofer d'appoggio: nella confezione è disponibile anche la staffa da muro con la quale poter alloggiare la soundbar stessa laddove la tv fosse appesa alla parete invece che appoggiata su un piano. 23% di sconto, scendendo per la prima volta sotto i 100 euro per una soundbar che parte da 129,99 euro.