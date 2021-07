Samsung M32: specifiche, prezzo e colori del nuovo smartphone

Il suo nome è M32, è distribuito in esclusiva su Amazon e rappresenta la nuova uscita 2021 dei laboratori Samsung per la fascia media. Il prezzo, pari a 299 euro, mette assieme specifiche di prestigio per combattere contro la pressione che i rivali cinesi stanno portando avanti proprio in questa medesima fascia di prezzo.

Samsung M32, novità nella middle-class

Tre i colori disponibili: Blue, Black, White. Per tutti il display è un AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici, la batteria è da 5000 mAh (con ricarica ultrarapida fino a 25W) e la fotocamera principale mette a disposizione un sensore da ben 64MP. Il tutto è supportato da 6GB di RAM, 128GB di memoria con possibilità di espansione fino a 1TB e processore Octa-core.

Samsung M32 si presenta dunque con tutte le carte in regola per essere adottato pressoché in ogni situazione d'uso, senza ambire alle vette della serie Galaxy S o Note, ma lasciandosi alle spalle i dubbi che circondano la fascia bassa.

“Il display Infinity-U Super AMOLED da 6,4 pollici“, spiega Samsung, “offre un'esperienza visiva ininterrotta, ideale per giocare, guardare i video preferiti, navigare in internet e sfogliare le foto. Con un tempo di reazione più breve, il display a 90Hz rende più veloce e fluido lo scorrimento dei social media, regalando un'esperienza senza interruzioni a portata di mano“.

L'accento è posto inoltre sul comparto fotografico, ormai essenziale in ogni contesto d'uso, sia che l'utilizzo sia di canone professionale o che sia limitato all'uso personale:

Galaxy M32 è dotato di una fotocamera ultra grandangolare da 8MP per scattare foto con un angolo di visione a 123 gradi, senza perdere nulla. La fotocamera macro da 2MP cattura la natura fino al più piccolo dettaglio. Ad esse si aggiungono la fotocamera principale da 64MP, una fotocamera di profondità da 2MP e una fotocamera frontale da 20MP, oltre alla possibilità di creare il proprio filtro su misura. È così possibile liberare la propria creatività e godere di foto luminose, nitide e uniche.

299,99 euro, a partire da oggi. Solo su Amazon.