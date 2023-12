Samsung Memorie microSD: SUPER sconto del 16% su Amazon

La Samsung Memorie microSD da 128 GB è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di archiviazione affidabile e performante. E oggi, su Amazon, puoi acquistarla con uno sconto esclusivo del 16%. Non lasciarti sfuggire questa occasione per potenziare i tuoi dispositivi preferiti a un prezzo conveniente di soli 20,96 euro, anziché 24,99 euro.

Questa memoria microSD è adatta a una vasta gamma di dispositivi, tra cui cellulari, smartphone, tablet, PC, action camera, droni e altro ancora. Con un’interfaccia UHS-I grado 3, offre velocità di lettura fino a 130 MB/s, assicurando un’esperienza di utilizzo rapida e senza intoppi.

La caratteristica distintiva di questa memoria è la presenza di 6 livelli di protezione. I tuoi ricordi sono al sicuro da acqua, temperature estreme, raggi X, campi magnetici, cadute e usura. Puoi contare su di essa per preservare in modo sicuro i tuoi dati importanti e le tue memorie più preziose.

Con EVO Select è tutto più semplice. Anche in caso di file molto grandi, è veloce ed affidabile grazie ad una capacità di trasferimento ultraveloce di classe 10 U3 fino a 130MB/s. Le app più pesanti si caricano senza problemi e puoi riprodurre tranquillamente i tuoi video in 4K grazie alla classe A2, V30 e all’interfaccia UHS-I. 34

L'adattatore SD incluso amplia ulteriormente la versatilità di questa memoria microSD, consentendoti di utilizzarla con una vasta gamma di dispositivi.

