Samsung Memorie T5 da 1 TB: PREZZO BOMBA a soli 99€

Siete alla ricerca di un ottimo SSD esterno per ampliare la memoria del vostro PC o anche del vostro smartphone o tablet? Allora non potete assolutamente farvi scappare questa offerta di Amazon riguardante il Samsung Memorie T5 da 1 TB con interfaccia USB 3.1 Gen 2 che solo per oggi passa da 121,44 euro (il prezzo di listino è già ribassato rispetto ai soliti 143,99 euro) a soli 99,99 euro. Scopriamone insieme le caratteristiche principali.

Samsung Memorie T5 da 1 TB: caratteristiche principali

Il Samsung Portable SSD T5 porta la velocità di trasferimento dati a un livello superiore e offre una nuova esperienza di archiviazione esterna. Il T5 vanta un design compatto e resistente, è protetto da password, si trasporta con estrema facilità e archivia i dati in tutta sicurezza. Il T5 garantisce velocità di trasferimento fino a 540 MBs, cioè fino a 4,9 volte superiore rispetto ad un hard disk esterno meccanico (HDD). I tempi di trasferimento e backup di dati di grandi dimensioni, compresi video in 4K e foto in alta risoluzione, saranno notevolmente inferiori.

La struttura monoscocca realizzata interamente in metallo, contraddistinta dai bordi arrotondati, si adatta comodamente al palmo della mano. Il T5 è disponibile in due finiture diverse in alluminio: un irresistibile blu per il modello 500 GB ed un nero profondo per quelli da 1 TB e 2 TB. L'offerta di oggi riguarda proprio il modello da 1 TB che passa da 121,44 euro a soli 99,99 euro grazie allo sconto del 18% di Amazon.