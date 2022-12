Samsung, microSD 128GB a prezzo stracciato

Oggi, la scheda microSD da 128 GB della gamma Samsung EVO Select si trova in forte sconto su Amazon. All’affidabilità di un marchio leader nel settore delle soluzioni per lo storage si aggiunge la resistenza acqua, temperature estreme, raggi X, campi magnetici, cadute e usura. È adatta a tutti i device: fotocamere, videocamere, smartphone, tablet, computer desktop e laptop, lettori multimediali, televisori, set-top box, sistemi di sorveglianza e così via.

microSD+adattatore SD: Samsung EVO Select in offerta

Per quanto riguarda le prestazioni, si arriva a 130 MB/s di velocità durante il trasferimento dei file, così da supportare anche il salvataggio e la lettura dei contenuti multimediali in alta risoluzione. Garantita la compatibilità con tutti i dispositivi, grazie anche all’adattatore SD in dotazione, come visibile nell’immagine qui sotto. Ulteriori informazioni nella descrizione completa.

In questo momento, la microSD da 128 GB della gamma Samsung EVO Select è in vendita su Amazon al prezzo di soli 19,99 euro, con uno sconto del 20% rispetto al listino.

Con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime, se la ordini subito domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.