Samsung MicroSD 128GB: versatilità e potenza a soli 19€

Acquista la Samsung MicroSD 128GB a soli 19,99 euro, invece di 24,99 euro. Si tratta di una super offerta disponibile solo online sul sito di Unieuro. Grazie a questo storage portatile ottieni 128GB di spazio extra per i tuoi dispositivi. Approfitta subito del prezzo vantaggioso. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa. Altrimenti puoi sempre optare per il ritiro gratuito in negozio.

Samsung MicroSD 128GB: la scelta giusta per la tua archiviazione mobile

Che sia una questione di foto e video, anche in 4K, oppure che sia una questione di spazio di archiviazione, la Samsung MicroSD 128GB è perfetta. Ottieni il massimo della velocità sia in scrittura che in lettura con questo dispositivo eccellente. Plug & Play, lo inserisci ed è subito pronto all’utilizzo. Avvia app e giochi senza attese grazie alla tecnologia in Classe 10. Portala sempre con te.

Acquistala ora a soli 19,99 euro, invece di 24,99 euro. Grazie a Unieuro puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.

