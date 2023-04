Samsung: Microsoft Bing al posto di Google sugli smartphone?

E se Samsung invece che sfruttare Google Search come motore di ricerca predefinito per i suoi smartphone si rivolgesse a Microsoft Bing di Microsoft? Cosa accadrebbe? La risposta è una sola: scoppierebbe il panico in casa Mountain View.

Samsung: Bing invece di Google sugli smartphone Galaxy?

A riferire lo scenario in questione è un recente report diffuso dal New York Times, secondo cui Google avrebbe appreso a marzo che Samsung stava prendendo in considerazione l’ipotesi di passare a un altro motore di ricerca per i suoi smartphone Galaxy e per altri suoi dispositivi. Per la precisione, il colosso sudcoreano aveva designato Bing di Microsoft come sostituito.

Venuta a conoscenza della cosa, l’azienda di Mountain View avrebbe reagito con particolare allarmismo. Il motivo è presto detto: Google percepisce ben 3 miliardi di dollari all’anno da Samsung per essere il motore di ricerca predefinito dei suoi dispositivi. Un cambio di rotta del genere, qualora effettivamente messo in atto, rappresenterebbe quindi una grave perdita per il business di “big G”.

Il report aggiunge inoltre che Google ha ipotizzato che il cambio di rotta in questione fosse dettato dall’implementazione delle funzioni per l’intelligenza artificiale offerte recentemente da Microsoft, come ad esempio Bing Chat.

Al riguardo, va tenuto presente che le più recenti voci suggeriscono che Google sta lavorando a un nuovo progetto identificato con il nome in codice di Magi, con l’intento di aggiungere funzionalità di intelligenza artificiale al motore di ricerca esistente.

Ad ogni modo, i colloqui tra Samsung e Microsoft e tra Samsung e Google non sarebbero stati completati, per cui è ancora possibile che la sudcoreana decida di continuare ad affidarsi a “big G” per le ricerche.