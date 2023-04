Bing Chat: Microsoft rilascia la versione v98

Bing Chat è in aggiornamento: nelle scorse ore, infatti, Mikhail Parakhin, responsabile della pubblicità e dei servizi Web di Microsoft, ha annunciato che è in rilascio la versione v98 del chatbot di Microsoft, la quale va a rimpiazzare la precedente v96 rilasciata lo scorso 28 febbraio.

La comunicazione è stata data via Twitter. Nel suo post, Parakhin ha affermato che il rilascio di Bing Chat v98 avverrà in due fasi: con la prima offrirà una riduzione dei rifiuti nel generare un contenuto richiesto, mentre con la seconda fase andranno a diminuire ulteriormente gli errori e i disimpegni del chatbot del colosso di Redmond.

Starting to ship Prompt v98 today: it is a two-stage process, by tomorrow you should see big reduction in the number of cases when Bing Chat refuses to create something (write code, for example). Then the second stage will be deployed, reducing disengagements.

— Mikhail Parakhin (@MParakhin) April 5, 2023