Samsung Monitor S3 è curvo e con 27" di visione FHD @100Hz (88€)

Samsung Monitor S3 è il monitor che stavi cercando per la tua scrivania. Lavora da casa e goditi le ore di svago con un dispositivo di ultima generazione non solo moderno nell’aspetto ma anche fantastico per gli occhi. Con lo sconto in corso su Amazon è già un ottimo acquisto ma usa il codice IT15Y per ottenere un extra ribasso di 15 euro al pagamento. Lo metti in carrello a soli 88,90 euro invece di 109,90 euro.

Ci sono tanti monitor ma se vuoi spendere meno di 100 euro, la lista diminuisce drasticamente. Il Samsung Monitor S3 è il modello più conveniente perché unisce diverse caratteristiche tecniche di spessore a un rapporto/qualità prezzo più che eccellente. Infatti hai a disposizione un dispositivo dal design moderno, sottile e con predisposizione VESA quindi, se vuoi, puoi optare anche per il fissaggio al muro. Tuttavia pensa che anche il suo piede è stato studiato ad hoc ed è piccolo e poco ingombrante nonostante offri una stabilità più che ottima.

Goditi software, web e giochi sul display curvo da 27 pollici. Parliamo di un pannello VA dalla risoluzione Full HD e arricchito da tecnologie aggiuntive come l’Eye Saver Modo e il Flicker Free. Il refresh rate è fissato a 100Hz quindi anche la fluidità è naturale e gradevole all’occhio. Ciò significa che puoi scorrere nelle pagine e tra i documenti senza alcun scatto. Per quanto riguarda i tempi di risposta, invece, questi sono fissati a 4ms. Infine, non per importanza, sul pannello posteriore hai diverse entrate come quella Audio, quella HDMI e D-Sub per poter effettuare i collegamenti senza alcun problema. In confezione ti vengono forniti entrambi i cavi (HDMI e D-Sub) oltre a quello di alimentazione.

Mettilo in carrello a soli 88,90 euro invece di 109,90 euro su Amazon. Il Samsung Monitor S3 è da acquistare subito usando il codice IT15Y al momento del pagamento.