Samsung non sostituirà Google con Bing sui suoi dispositivi

Alla fine non succederà davvero, diversamente da quanto vociferato nei giorni scorsi, Samsung non rimpiazzerà Google come motore di ricerca sui suoi smartphone e tablet andando ad utilizzare Bing, almeno non nel breve periodo.

Samsung non passerà a Bing

Stando infatti a quanto riferito da una fonte a conoscenza della vicenda che ha rapportato il tutto al Wall Street Journal, il quale ha diffuso per primo la notizia, Samsung non intende portare avanti la revisione interna che era stata avviata per valutare la sostituzione del motore di ricerca dei suoi dispositivi, passando da Google a Bing, appunto.

Non è chiaro se ci sia stato il tempo di mettere in piedi una trattativa con Microsoft che poi magari non è andata a buon fine oppure se Google ha provveduto a rassicurare la sudcoreana in merito al futuro del suo motore di ricerca per cui si è preferito non prendere nuove iniziative.

Da tenere a mente che Google paga ingenti somme di denaro ad Apple e Samsung per rendere Google Search la soluzione di default sui loro dispositivi, ricevendo in tal modo i proventi legati alle ricerche fatte dagli utenti. Si stima che Google metta in cassa la bellezza di 3 miliardi di dollari ogni anno grazie all’accordo con la sudcoreana.

Va tuttavia tenuto presente che ad oggi Bing Chat è liberamente fruibile pure da parte degli utenti in possesso di un dispositivo Galaxy di Samsung, visto e considerato che smartphone e tablet di più recente produzione integrano sia la tastiera Samsung che SwiftKey di Microsoft e altro software dell’ecosistema che consente di interagire con il chatbot del colosso di Redmond.