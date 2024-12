Samsung svelerà gli occhiali smart e Galaxy Ring 2 a gennaio?

Il 2025 si preannuncia un anno davvero scoppiettante per Samsung. Stando ai rumors, pare proprio che l’azienda coreana abbiano in serbo un sacco di sorprese per noi. Oltre al solito evento Unpacked del 22 gennaio, dove finalmente conosceremo la nuova serie Galaxy S25, Samsung potrebbe sorprendere il pubblico con un’anteprima del Galaxy Ring 2 e dei suoi attesissimi occhiali smart.

Samsung prepara l’evento Unpacked di gennaio: Galaxy S25, Ring 2 e occhiali smart

Ovviamente, i riflettori saranno tutti puntati sulla nuova gamma di smartphone top di gamma Galaxy S25, che promette di portare al debutto diverse innovazioni tecnologiche. Ma Samsung potrebbe riservare qualche sorpresa anche per gli amanti dei dispositivi indossabili e della realtà aumentata.

Stando a quanto riportato da Digitimes, durante l’evento di gennaio Samsung mostrerà un teaser del Galaxy Ring 2, la seconda generazione del suo anello smart dedicato alla salute e al fitness. Un déjà-vu rispetto al lancio del primo Ring, che fu annunciato a sorpresa alla fine dell’Unpacked di gennaio 2024 per poi arrivare sul mercato a luglio insieme ai nuovi pieghevoli.

Le indiscrezioni parlano di migliori sensori per il monitoraggio della salute e una migliore autonomia, ma per i dettagli bisognerà probabilmente attendere una presentazione più approfondita nei mesi successivi.

Occhiali smart, il debutto di Samsung nell’XR (eXtended Reality)

Ma la vera novità dell’evento potrebbe essere il primo assaggio degli occhiali smart di Samsung. L’azienda ha già svelato a dicembre il suo visore per la realtà mista “Project Moohan”, in contemporanea con l’annuncio di Google di Android XR. Ora sembra pronta a fare il grande passo negli smart glasses, un territorio ancora inesplorato ma su cui stanno lavorando molti big della tecnologia (Big G compresa, che ha recentemente mostrato dei prototipi ai media).

Secondo le indiscrezioni, gli occhiali smart di Samsung integreranno l’intelligenza artificiale Gemini e peseranno circa 50 grammi. Non è chiaro quando arriveranno sul mercato, ma l’evento di gennaio potrebbe offrire qualche anticipazione in più.

Galaxy AI, l’intelligenza al servizio degli utenti

Infine, durante l’Unpacked di gennaio Samsung dovrebbe svelare anche alcune nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per la serie Galaxy S25. Tra queste, si parla di un assistente in grado di fornire suggerimenti personalizzati su abbigliamento e trasporti in base alle abitudini dell’utente. Insomma, sembra proprio che il 2025 di Samsung partirà col botto.