Smart glass XR di Samsung con Gemini nel 2025?

A fine ottobre, Samsung ha confermato lo sviluppo di dispositivi XR (eXtended Reality) che verranno rilasciati in futuro. In base alle ultime indiscrezioni, l’azienda coreana dovrebbe annunciare smart glass con Gemini nel terzo trimestre 2025 in collaborazione con Google.

Possibili specifiche

In base alle fonti di Business Insider, Samsung doveva annunciare una versione per sviluppatori di un visore XR entro il mese di ottobre, ma ciò non è avvenuto. Il CEO di Qualcomm ha successivamente confermato lo sviluppo di occhiali per la realtà mista.

In base alle nuove informazioni che arrivano dalla Cina, Samsung lancerà sul mercato circa 500.000 unità degli smart glass a partire dal terzo trimestre 2025. Il produttore coreano dovrebbe utilizzare il chip Snapdragon AR1 Gen 1, lo stesso presente negli occhiali Ray-Ban di Meta. Altre possibili specifiche sono: fotocamera da 12 megapixel, batteria da 155 mAh e peso di 50 grammi.

Considerato il peso, quasi certamente non sarà presente uno schermo. Lo scopo è consentire agli utenti di indossarli tutto il giorno. Il contribuito di Google è rappresentato da Gemini. Il modello di intelligenza artificiale verrà sfruttato per diverse attività, tra cui riconoscimento delle persone e delle gesture, scansione dei codici QR e pagamenti. Ovviamente sarà supportato il riconoscimento vocale.

Nei prossimi anni dovrebbero arrivare sul mercato gli smart glass di vari produttori. Meta ha avviato lo sviluppo di Orion, mentre Apple ha iniziato a raccogliere feedback per valutare la fattibilità del progetto.