Visore XR di Samsung: annuncio ad ottobre?

Al termine dell’evento Unpacked del 10 luglio, Samsung ha comunicato che il nuovo visore per la realtà estesa (XR) verrà annunciato entro fine anno con la collaborazione di Qualcomm e Google. In base alle fonti di Business Insider, la versione per sviluppatori sarà disponibile ad ottobre.

Versione consumer a marzo 2025?

La partnership tra Samsung, Qualcomm e Google era stata annunciata all’inizio di febbraio 2023. Il visore XR dovrebbe integrare il processore Snapdragon XR2+ Gen 2, svelato da Qualcomm all’inizio di gennaio, che supporta schermi con risoluzione fino a 4.3K per occhio (90 fps) e può gestire oltre 12 videocamere.

Google fornirà invece il sistema operativo. Si tratta di una versione derivata da quella per smartphone e tablet, nota come Android XR. Dopo aver abbandonato diversi progetti, tra cui Google Glass (realtà aumentata) e Daydream (realtà virtuale), l’azienda di Mountan View cercherà di recuperare terreno nei confronti dei concorrenti (Meta in particolare).

Il visore per la realtà estesa (combinazione di realtà virtuale, aumentata e mista) doveva arrivare sul mercato nel primo trimestre, ma il lancio è stato posticipato. Secondo le fonti di Business Insider, una versione per sviluppatori verrà mostrata ad ottobre, probabilmente durante la Samsung Developer Conference. La versione consumer dovrebbe essere disponibile dal mese di marzo 2025.

In base alle ultime indiscrezioni, il visore di Samsung avrà schermi micro-OLED da 1,3 pollici con risoluzione di 3840×3552 pixel e luminosità massima di 1.000 nits. Il prezzo dovrebbe essere simile a quello del Meta Quest Pro, quindi intorno a 1.000 dollari, in modo da attirare un maggior numero di consumatori.