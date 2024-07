Samsung: visore di realtà estesa in arrivo entro fine anno

Da poco ha avuto luogo l’evento Unpacked di Samsung, in occasione del quale l’azienda ha presentato la sua nuova generazione di smartphone pieghevoli e indossabili. Successivamente ad esso, la sudcoreana ha condiviso una piccola, ma decisamente interessante anticipazione: il suo visore di realtà estesa (XR) dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno corrente.

Samsung: visore XR in arrivo entro il 2024

Non è però molto chiaro se entro fine 2024 il dispositivo sarà presentato solo o se verrà lanciato sul mercato. Purtroppo non sono state fornite maggiori informazioni a tal riguardo, motivo per cui l’unica cosa che resta da fare è semplicemente attendere l’evolvere delle cose.

È tuttavia noto il fatto che Samsung sta lavorando a un dispositivo del genere già da qualche tempo a questa parte. In effetti, era stato annunciato ufficialmente a inizio 2023, proprio poco prima che la “mela morsicata” presentasse il suo Apple Vision Pro.

Secondo le indiscrezioni trapelate sino ad oggi, il visore di Samsung eseguirà una versione particolare di Android pensata in via specifica per i visori XR e disporrà di un chip Qualcomm dedicato, ovvero lo Snapdragon XR2+ Gen 2 che è stato annunciato all’inizio del 2024.

Il visore potrebbe altresì utilizzare due schermi Micro OLED o OLEDoS da 3.500 ppi della società sussidiaria di Samsung Display eMagin. Probabilmente sarà un dispositivo di fascia alta e funzionerà con gli smartphone Galaxy (e presumibilmente anche con i laptop). Resta però da vedere cosa farà Samsung relativamente al prezzo, se deciderà di piazzarlo nella medesima fascia di mercato di Apple Vision Pro, per il quale si parte da una cifra pari a 3.500 dollari, o meno.