Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 per la realtà mista

Qualcomm ha annunciato un nuovo SoC (System-on-Chip) che verrà integrato nei futuri visori per la realtà mista (virtuale e aumentata). Si tratta dello Snapdragon XR2+ Gen 2, versione potenziata dello Snapdragon XR2 Gen 2, disponibile da settembre 2023 e usato da Meta nel suo Quest 3. L’azienda californiana ha svelato anche un reference design per velocizzare l’arrivo dei dispositivi sul mercato.

Snapdragon XR2+ Gen 2 nel visore di Samsung

Qualcomm sottolinea che il segno + indica un incremento delle frequenze rispetto allo Snapdragon XR2 Gen 2. In dettaglio, l’aumento è del 15% per la GPU e del 20% per la CPU. Lo Snapdragon XR2+ Gen 2 supporta oltre 12 fotocamere in contemporanea e il passthrough video a colori con una latenza di 12 millisecondi.

Il SoC permette anche il tracciamento di testa, mani, occhi, espressioni facciali, controller e ambiente circostante. Supporta inoltre la connettività Wi-Fi 6/6E/7 e Bluetooth 5.2/5.3. Nei visori che integreranno il chip sarà possibile usare schermi con risoluzione fino a 4.3K per occhio e 90 fps (lo Snapdragon XR2 Gen 2 si ferma a 3K). La qualità delle immagini dovrebbe essere simile a quella del Vision Pro di Apple.

Nel comunicato stampa di Qualcomm ci sono le dichiarazioni di due dirigenti di Samsung e Google. Le tre aziende avevano annunciato l’avvio di una collaborazione all’inizio di febbraio. Non ci sono ulteriori dettagli, ma Samsung e Google potrebbero realizzare un visore per la realtà mista compatibile con i rispettivi ecosistemi.

Non è escluso un annuncio a sorpresa durante l’evento Unpacked del 17 gennaio dedicato ai Galaxy S24.