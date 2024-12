Samsung Galaxy S25 Slim: ecco quanto sarà sottile

Il prossimo mese saranno tolti i veli ai nuovi Galaxy S25 di casa Samsung e tra essi dovrebbe figurare anche un inedito modello Slim, vale a dire, come intuibile dal nome stesso, una versione che punta tutto su uno spessore ridotto. La domanda, a questo punto, sorge però abbastanza spontanea: quanto sarà effettivamente sottile il Samsung Galxy S25 Slim? A rispondere ci ha pensato nelle scorse ore il noto leaker Ice Universe.

Samsung Galaxy S25 Slim: spessore compreso tra i 6 e i 6.9 mm

Il tipster, solitamente considerato particolarmente attendibile quando si tratta di anticipazioni riguardo il mondo Samsung, informa che il futuro Samsung Galaxy S25 Slim dovrebbe presentare uno spessore compreso tra i 6 e i 6.9 mm. Per fare un confronto con i più recenti flagship Samsung, il Galaxy S24, il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 Ultra sono spessi rispettivamente 7,6, 7,7 e 8,6 mm.

Attualmente i dettagli non sono chiari su come Samsung prevede di ottenere questo design più sottile senza influire sull’hardware, sulla durata della batteria o sul raffreddamento, ma facendo qualche considerazione, l’uso della tecnologia della batteria ad anodo di silicio-carbonio potrebbe essere una possibilità.

Per chi non lo sapesse, la tecnologia degli anodi silicio-carbonio migliora le batterie degli smartphone aumentando la densità energetica, consentendo una maggiore durata della batteria o progetti più sottili. Offre altresì una migliore gestione del calore. Oltre a ciò, il dispositivo potrebbe utilizzare lo Snapdragon 8 Elite SoC, che ha dimostrato di essere abbastanza efficiente ed è in grado gestire meglio il calore rispetto ai suoi predecessori.