Samsung Odyssey G3: il fantastico monitor al suo MINIMO STORICO

C’è un monitor da gaming da tutti considerato uno dei migliori sul mercato per tutti coloro che cercano prestazioni elevate, eleganza e alta qualità a un prezzo accessibile. Stiamo parando del Samsung Odyssey G3 il cui prezzo, su Amazon, scende da 269 euro a soli 169,90 euro grazie allo sconto del 37%. Si tratta di un prezzo assolutamente incredibile che non dovreste farvi scappare.

Samsung Odyssey G3: monitor da gaming di altissimo livello

Il Samsung Odyssey G3 è caratterizzato da un display da 24 pollici con una risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Il pannello presenta la tecnologia VA e un rapporto di aspetto 16:9 che assicurano una buona qualità dell’immagine e colori vivaci per ogni attività. Come se non bastasse, il monitor offre un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1ms, il meglio che ci possa essere per il gaming veloce e senza rallentamenti. Il monitor da gaming Samsung Odyssey G3 è caratterizzato dalla presenza della tecnologia FreeSync Premium, che sincronizza il refresh rate del monitor con la GPU della scheda video, eliminando i difetti grafici come lo screen tearing e il lag dell’input.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor Samsung Odyssey G3 offre una connessione HDMI e una Display Port, così come un ingresso audio per gli appassionati di cuffie o altoparlanti esterni. Tra le funzionalità spiccano HAS (Height Adjustable Stand) e Pivot, per permettere agli utenti di regolare l’altezza e l’angolo di visione per una migliore ergonomia.

In conclusione stiamo parlando di un dispositivo di altissima qualità per tutti i giocatori che cercano prestazioni elevate a un prezzo accessibile. Non perdete, dunque, l’opportunità di acquistare questo prodotto su Amazon con il 36% di sconto al prezzo di appena 169,90 euro. Ricordate che con Amazon Prime potreste riceverlo in pochi giorni con consegne gratuite e con Cofidis potete pagarlo anche a rate.

