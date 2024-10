Samsung Odyssey G3: il monitor gaming da 24" più fluido che ci sia

Sulla scrivania devi mettere un monitor che regga il gioco non solo al tuo PC ma anche alle console gaming e quale migliore modello di Samsung Odyssey G3? Economico e ideale per avere una visione fluida e senza pecche. Un pannello flat da 24″ con risoluzione FHD e refresh rate da 165Hz. Insomma, un gioiellino per questa fascia di prezzo. Puoi acquistarlo a soli 119,90€ con uno sconto in corso ora su Amazon, collegati e acquistalo al volo.

Samsung Odyssey G3, il monitor migliore della sua fascia

Con tutto al posto giusto, Samsung Odyssey G3 è il monitor gaming ideale per chi ha un budget ristretto ed è in cerca di qualità assicurata. Il modello è del 2023 quindi è anche abbastanza aggiornato e sulla scrivania è confortevole e comodo: il supporto lo tiene fermo e te lo fa aggiustare a piacimento per una visione che non è mai sacrificata.

Ma veniamo a noi, il monitor monta un pannello VA da 24″ piatto con una risoluzione Full HD ossia 1920x1080p. Ideale sia per lo streaming che per il gaming, con i tempi di risposta pari a 1 ms e il refresh rate da 165Hz non è un prodotto che ti fa accontentare: lui ti soddisfa sempre.

Al suo interno, ovviamente, trovi diverse tecnologie come il Flicker Free e il Eye Saver Mode. Sul pannello posteriore, invece, ci sono diverse entrate e porte per connettere ogni dispositivo agevolmente, tra queste HDMI, Display Port e l’ingresso audio.

A soli 119,99€ su Amazon, il Samsung Odyssey G3 è il monitor gaming da non farsi scappare. Nella sua fascia di prezzo è sicuramente un dispositivo valido che rende le ore davanti al computer o alla console un vero spasso. Approfitta dello sconto subito.

