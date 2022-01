Samsung Odyssey Neo G8: Best of Innovation CES 2022

Annunciato ufficialmente nei primi giorni dell'anno alla fiera di Las Vegas, il modello Samsung Odyssey Neo G8 è un monitor per il gaming definito dal produttore sudcoreano come il primo al mondo dotato di schermo curvo 4K (1000R) con frequenza di aggiornamento da 240 Hz e tempo di risposta pari a solo 1 ms. Caratteristiche che lo rendono adatto a chi non accetta compromessi in termini di prestazioni e che gli hanno permesso di ottenere un importante riconoscimento.

CES 2022: premiato il monitor Samsung Odyssey Neo G8

Si tratta del premio Best of Innovation attribuito al CES 2022. Nella sua incarnazione G85NB dispone di un pannello da 32 pollici con risoluzione 3840×2160 pixel. A differenziarne il design dal simile Odyssey Neo G9 è la parte esterna realizzata in color bianco.

Non manca nemmeno il sistema CoreSync per illuminare l'ambiente in cui si trova emettendo luce dietro lo schermo in modo coerente con le immagini visualizzate, per una più profonda sensazione di coinvolgimento. Nella scheda tecnica di Samsung Odyssey Neo G8 trovano spazio una luminosità massima che arriva a 2.000 nit e un rapporto di contrasto statico da 1.000.000:1.

Non è tutto. Anche il resto della nuova gamma monitor presentata da Samsung ha ottenuto riconoscimenti: interessati i modelli Odyssey Ark da 55 pollici, Odyssey Neo G9 da 49 pollici, Odyssey G8 da 34 pollici, Smart Monitor M8 da 32 pollici e High Resolution Monitor S8 da 32 pollici.

L'assegnazione dei premi fa parte del programma CES Innovation Awards promosso dal CTA (che detiene e organizza l'evento). Ecco quanto si legge nel comunicato stampa ricevuto in redazione.