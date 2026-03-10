Samsung Odyssey OLED G5 è il monitor che cambia i connotati al gaming

Finalmente una nuova frontiera nel mondo del gaming è giunta sulle scrivanie degli amanti. Con la tecnologia OLED che si espande da smartphone e televisori fino agli schermi più piccoli, la qualità e la resa finale cambiano aspetto. Neri assoluti, risoluzioni avanzate e un’esperienza che ti permette di entrare nel vivo dell’azione con zero limitazioni. Uno dei modelli più ambiti? Il monitor Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G5 che oggi è protagonista della Festa delle offerte di Primavera di Amazon. Collegati al volo per risparmiare il 27%e farlo tuo a soli 399,90€ subito.

Un monitor che cambia le prestazioni: Samsung Odyssey G5

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G5 è un prodotto eccellente. Con il suo design studiato ad hoc, offre il massimo delle prestazioni anche in termini di estetica. Da notare il suo piede che lo mantiene stabile senza occupare spazio in abbondanza sulla tua scrivania. Inoltre lo puoi regolare in altezza, inclinazione e rotazione oppure optare per l’attacco al muro o ad un braccetto attraverso la predisposizione VESA.

La componente più saliente di questo monitor Samsung è il suo schermo. Con un’ampiezza da 27 pollici su pannello QD-OLED flat, la visione è maestosa. I colori acquistano sfumature più intense e realistiche e, con l’aggiunta di un rivestimento Glare Free e tecnologie accessorie, ti godi prestazioni che mai ti saresti aspettato. Le altre caratteristiche tecniche del Samsumg Odyssey G5 contano:

tempo di risposta di appena 0,03 ms;

refresh rate fissato a 180Hz.

Compatibilità con G-Sync;

pannello posteriore completo di HDMI, Display Port e Ingresso Audio;

risoluzione QHD 2560x1440p;

2560x1440p; HDR10 per dettagli e contrasto elevato.

L’offerta di primavera ti aspetta su Amazon

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G5