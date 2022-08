Samsung One UI 5.0 (Android 13): arriva la beta per Galaxy S22

Samsung ha annunciato ufficialmente il lancio dell’atteso programma beta di One UI 5.0, adesso disponibile per la famiglia di dispositivi Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra.

Il colosso coreano prevede di espandere il programma a più device nel corso delle prossime settimane, ma nel frattempo si parte comprensibilmente con la line-up di smartphone top della gamma: la beta è disponibile per il download negli Stati Uniti, in Germania e in Corea del Sud, ma è prevista la distribuzione in altri mercati prossimamente, Italia compresa.

Samsung One UI 5.0: beta al via, le novità previste

Samsung non ha ancora specificato nel dettaglio quale siano le novità previste con la nuova interfaccia, ma conosciamo già qualche informazione grazie alle indiscrezioni trapelate di recente. One UI 5.0 dovrebbe garantire innanzitutto una forte personalizzazione estetica, con un massimo di 16 nuovi temi colore preimpostati e 12 opzioni aggiuntive per elementi dell’interfaccia come icone e pannelli rapidi.

Lo stacking dei widget darà modo agli utenti di posizionarli della stessa dimensione in un’unica posizione allo scopo di risparmiare spazio: si punta inoltre ad un miglioramento delle notifiche, facilitando la possibilità di bloccare quelle indesiderate.

Per la prima volta si potrà selezionare la lingua preferite per diverse app: i possessori di smartphone Samsung abilitati a One UI 5.0 potranno dunque scegliere esattamente quale idioma dovrà utilizzare un’applicazione singola, personalizzando ulteriormente l’esperienza d’uso in questo senso.

Tra le altre novità di One UI 5 si parla di funzionalità migliorate per la fotocamera, risorse di sicurezza aggiuntive e nuovi strumenti di accessibilità. Il lancio dell’interfaccia al pubblico non ha ancora una data, ma potrebbe essere necessario attendere un paio di mesi.

