Samsung porta One UI sulle Smart TV grazie a Tizen 8.0

L’interfaccia One UI è in arrivo sulle Smart TV di Samsung. Il produttore sudcoreano ha dunque mantenuto la promessa formulata nei giorni scorsi durante l’evento SDC 2024 (Developer Conference). Il rollout ha già preso il via, ma come sempre accade in questi casi potrebbe impiegare diverso tempo prima di raggiungere tutti i modelli.

L’interfaccia One UI sulle Smart TV di Samsung

Una volta disponibile, l’aggiornamento viene notificato sullo schermo dei televisori connessi a Internet, con un messaggio simile a quello visibile qui sotto (condiviso dalla redazione di SamMobile). Si basa sul sistema operativo Tizen 8.0. È possibile installarlo subito oppure posticipare l’operazione.

A quanto pare, il passaggio alla nuova piattaforma è previsto per le Smart TV in produzione dal 2023 in poi, ad esempio quelle della serie S90C.

L’elenco delle novità introdotte è molto lungo. Di seguito riportiamo quelle più importanti.

Restyling della schermata principale per un accesso più semplice ad app e contenuti;

funzionalità Guarda dopo a cui aggiungere i contenuti da salvare per un secondo momento;

Daily+ aggiunta alla homescreen;

gli ultimi contenuti cercati sono presenti tra quelli suggeriti;

è possibile controllare più dispositivi Samsung collegati allo stesso account con la stessa accoppiata di mouse e tastiera;

collegando n Galaxy Watch è possibile vedere sulla TV informazioni aggiornate in tempo reale sull’attività fisica;

impostazioni e canali personalizzati in base alla cronologia e al contesto;

supporto alle videocamera IoT con SmartThings;

le opzioni di accessibilità sono posizionate in base alla frequenza di utilizzo;

migliorata la guida dei programmi con l’inclusione di Samsung TV Plus come nuova categoria;

miglioramenti per il keypad mostrato sullo schermo;

aggiornato il design della Game Bar;

è possibile utilizzare mouse e tastiera durante il mirroring di un dispositivo mobile;

Daily Board permette di personalizzare lo schermo con sfondi e widget;

ConnectTime ha nuove funzionalità per videochiamate, messaggi e condivisione dello schermo;

miglioramenti sul fronte della sicurezza;

Wi-Fi Speaker Surround Setup aggiornato con Q-Symphony per abilitare il collegamento a Music Frame.

Attenzione: in seguito all’installazione dell’upgate, alcune applicazioni potrebbero non smettere di funzionare, a causa dell’incompatibilità con il sistema operativo Tizen 8.0.