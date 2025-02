Samsung ed OpenAI, incontro per collaborazione su AI e chip

Lee Jae-Yong e Sam Altman si incontreranno a Seoul il 4 febbraio per parlare di intelligenza artificiale e semiconduttori.

Sam Altman di OpenAI incontra Lee Jae-Yong di Samsung per discutere di AI e chip

Per chi non lo sapesse, Lee Jae-Young non è uno qualunque. È il presidente di Samsung Electronics, nonché il “principe ereditario” del colosso coreano. E ultimamente ne ha passate tante, tra accuse di frode contabile e manipolazione del mercato azionario. Ma ora che è stato assolto, è pronto a riprendersi la scena. E cosa c’è di meglio che incontrare uno dei guru dell’AI mondiale?

Dall’altra parte del tavolo ci sarà Sam Altman, il CEO di OpenAI, che sta girando il mondo per diffondere il verbo dell’AI. Dopo la Corea del Sud, sarà la volta di India, Dubai, Germania e Giappone. Un tour de force degno di una rockstar.

L’incontro che può cambiare tutto

Cosa si diranno Lee e Altman in questo fatidico incontro? Le indiscrezioni parlano di una partnership a tutto tondo, in cui le tecnologie avanzate di OpenAI si integrerebbero con i prodotti e i servizi di Samsung. Pensate alle potenzialità: TV, elettrodomestici, PC, smartphone e tablet potenziati dall’AI. Un connubio che farebbe impallidire anche i più scettici.

Il futuro è nei chip AI

Ma non è finita qui. Samsung e OpenAI potrebbero collaborare anche nel campo dei semiconduttori per l’intelligenza artificiale. Del resto, Samsung è un gigante in questo settore, con memorie HBM per i data center AI e soluzioni avanzate. E OpenAI sta lavorando a dispositivi e chip dedicati all’AI, per competere con i leader del settore (soprattutto con la cinese DeepSeek, che ha stupito tutti con le sue performance a basso costo). Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una sinergia esplosiva.

E poi c’è la questione dei soldi. Già, perché OpenAI è sempre alla ricerca di investimenti per alimentare le sue ricerche. E punta a raddoppiare il suo valore, portandolo da 175 a 340 miliardi di dollari. Chissà che Samsung non possa dare una mano in questo senso. Del resto, il colosso coreano ha sempre l’occhio lungo quando si tratta di individuare le tecnologie del futuro. E l’AI è sicuramente una di queste.

Insomma, l’incontro tra Lee Jae-Yong e Sam Altman promette scintille. Due giganti della tecnologia che uniscono le forze per plasmare il futuro dell’intelligenza artificiale. Chissà cosa ne verrà fuori.