Samsung Phone: disponibile in alcuni mercati per Windows 10 e 11

Samsung ha iniziato a introdurre la sua app ufficiale per Windows 10 e Windows 11 denominata Samsung Phone, una soluzione che ha come obiettivo quello di colmare il più possibile il divario che intercorre tra l’esperienza mobile e desktop.

Samsung Phone disponibile sul Microsoft Windows Store

Andando più nello specifico, l’app Samsung Phone si può ora scaricare in maniera gratuita dal Microsoft Windows Store in alcuni mercati, di cui al momento l’Italia non fa parte.

Pesa 357,8 MB e richiede un PC con Windows 10 e versioni successive. Nella descrizione viene altresì menzionato il supporto ai nuovi Galaxy Book4 che arriveranno a gennaio 2024 e pare che l’utilizzo del software sia limitato ai soli Galaxy.

Adoperando l’applicazione in questione gli utenti potranno inviare messaggi e chiamare utilizzando il computer quando è accoppiato con smartphone e tablet compatibili. Inoltre, si potranno visualizzare le stesse notifiche pop-up per le chiamate in arrivo, a cui rispondere o rifiutare, e si potranno inviare messaggi di testo.

Da tenere presente che Windows offre già un’app chiamata Phone Link, la quale è stata aggiornata a settembre scorso, che consente di sfruttare tutte le funzionalità di cui sopra per qualsiasi smartphone Android collegato al PC tramite Bluetooth.

Con ogni probabilità, l’app Samsung Phone sarà in grado di offrire un’esperienza ancora più fluida e precisa rispetto a Phone Link, visto e considerato che è stata progettata in maniera specifica per i device della gamma Galaxy, ma ovviamente lo si potrà scoprire con precisione solo quando verrà resa disponibile anche per gli utenti italiani.