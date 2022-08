Samsung, pioggia di sconti sui monitor

L’estate sta finendo, si torna allo studio o in ufficio e un nuovo monitor potrebbe fare comodo. Più pollici, magari, oppure meno consumi da far pesare sulle calde bollette invernali. In ogni caso un nuovo display a disposizione può essere un’ottima idea, soprattutto quando il consiglio si basa su una vera e propria pioggia di sconti che Amazon mette a disposizione per tutta la gamma Samsung.

Samsung, display a prezzo TOP

Le opzioni sono molte e distribuite soprattutto su display con diagonale generosa (oltre 27 pollici, in vari formati). Queste le offerte più significative disponibili in queste ore:

Funzioni, dimensioni e caratteristiche differenti, ma disponibilità per tutte le tasche e tutte le utilità: la vetrina è completa grazie a opzioni diversificate, purché la scelta vada su display generosi in ampiezza ed ambiziosi in qualità. Con questa offerta, infatti, Samsung indica una linea di demarcazione tra i display più capaci e quelli adatti a chi cerca soluzioni di minor caratura: il 30% di sconto su questi modelli ne abbatte il prezzo fino a parificarli a quelli di categoria inferiore, creando questa estemporanea opportunità di fine estate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.