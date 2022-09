Samsung prende in giro Apple: solo 48 megapixel su iPhone 14?

I rapporti tra Samsung e Apple sono stati sempre a dir poco particolari e la recente presentazione della nuova linea di smartphone iPhone 14 non ha di certo cambiato le cose.

La compagnia coreana ha ripreso la sua campagna atta a denigrare i prodotti del rivale puntando su quelle caratteristiche che, a detta della grande S, non sarebbero alla pari dei suoi prodotti.

Con una serie di tweet diffusi su Twitter, Samsung ha ad esempio “preso” in giro la nuova fotocamera da 48 megapixel installata su iPhone 14 Pro e Pro Max, ricordando i 108 megapixel del sensore presente su Galaxy S22.

Samsung e gli sfottò contro Apple: il trolling prende di mira iPhone 14

Il thread dell’account ufficiale di Samsung Mobile US inizia così: “Un breve riepilogo delle nostre reazioni verso gli “innovativi” nuovi dispositivi annunciati mercoledì“. Il primo cinguettio ricorda ad Apple la data di lancio dei primi dispositivi pieghevoli della compagnia coreana, un settore in cui il colosso di Cupertino non si è ancora addentrato.

Anche il secondo tweet fa un gioco di parole con la linea dei Galaxy Fold, sottolineando la mancanza della casa statunitense da questo punto di vista. Infine, il tweet di cui abbiamo parlato in apertura in cui viene sottolineata la differenza, in termini di megapixel, tra iPhone 14 Pro e Galaxy S22.

La strategia adottata da Samsung non è nuova ed è ben conosciuta tra gli appassionati: una campagna denigratoria verso i prodotti Apple volta a sottolineare i punti di forza dei propri dispositivi. Anche se non è capitato di rado in passato vedere gli smartphone Samsung adottare alcune delle soluzioni introdotte dalla mela morsicata con i suoi iPhone…

