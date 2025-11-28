Samsung PRO Endurance: microSD+adattatore a -47% sul listino

Il marchio è tra i più noti sul mercato e le prestazioni sono da top di gamma: la microSD da 32 GB della linea Samsung PRO Endurance è in sconto del 47% su Amazon. Il merito è di un’offerta lanciata dall’e-commerce per il Black Friday. Come si può vedere dalle immagini qui allegate, nella confezione è incluso anche l’adattatore SD che la rende compatibile con tutti i dispositivi.

microSD in offerta: Samsung PRO Endurance da 32 GB

Perfetta per smartphone, tablet, droni, fotocamere, videocamere, dashcam per auto e telecamere dei sistemi di sorveglianza, può arrivare alla velocità di 100 MB/s in fase di lettura (e a 40 MB/s in scrittura) per archiviare senza rallentamenti anche le riprese in alta definizione. È progettata per essere impermeabile, resistente alle cadute, alle temperature estreme, ai raggi X, ai campi magnetici e all’usura, proteggendo i dati con garanzia fino a 5 anni. Scopri di più nella descrizione completa.

Al prezzo di soli 8,99 euro, in sconto del 47% rispetto al listino ufficiale (16,99 euro), la microSD fa 32 GB della linea Samsung PRO Endurance è un ottimo affare, anche considerando l’adattatore SD incluso nella confezione. Aggiungiamo che con quasi 2.000 recensioni pubblicate dai clienti ha ottenuto un voto medio pari a 4,7 stelle su 5, sfiorando così il perfect score.

Oggi va in scena il Black Friday, l’appuntamento più caldo dell’anno per lo shopping online, in vista delle festività che sono ormai quasi alle porte. Per l’occasione, Amazon ha pubblicato migliaia di offerte che meritano di essere prese in considerazione. Le più convenienti sono disponibili nella vetrina dell’e-commerce dedicata all’evento, un elenco in continuo aggiornamento.