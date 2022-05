Samsung PRO Endurance: microSD per videocamere

Samsung ha annunciato le nuove microSD della serie PRO Endurance che possono essere utilizzate in videocamere di sorveglianza, body cam e dash cam. Dal nome si deduce la principale caratteristica delle memorie flash, ovvero l’elevata durata in condizioni ambientali estreme. Le specifiche sono state ovviamente migliorate rispetto alla precedente generazione.

Samsung PRO Endurance da 32 a 256 GB

Le microSD da utilizzate nelle videocamere di sorveglianza devono soddisfare alcuni requisiti per poter resistere alle condizioni atmosferiche proibitive. Le nuove PRO Endurance di Samsung hanno superato test rigorosi, dimostrando la resistenza all’acqua (fino a 72 ore ad un metro di profondità), alle temperature comprese tra -40° C e +85° C, ai raggi X, alle cadute da un’altezza di 5 metri, all’usura e ai campi magnetici fino a 15.000 Gauss.

Le memorie flash NAND hanno capacità di 64, 128 e 256 GB. Le prime due sono Class 10, U1, V10 e offrono velocità di trasferimento fino a 100 MB/s in lettura e 30 MB/s in scrittura. Le versioni da 128 e 256 GB sono invece Class 10, U3, V30 con velocità massima di 40 MB/s in scrittura.

Un parametro molto importante per queste microSD è la durata massima (ore), considerando la registrazione continua di un video in full HD a 3,25 MB/s: 17.520, 35.040, 70.080 e 140.160, rispettivamente, ovvero 2, 4, 8 e 16 anni. La garanzia è quindi differente e pari a 2, 3, 5 e 5 anni.

I prezzi sono 10,99 dollari (32 GB), 14,99 dollari (64 GB), 27,99 dollari (128 GB) e 54,99 dollari (256 GB). Non sono noti i prezzi per il mercato italiano. Su Amazon è possibile acquistare le PRO Endurance di precedente generazione a prezzi inferiori.

