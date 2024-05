Samsung PRO Plus: SD professionale da 64 GB a 10€

Progettata per le esigenze dei professionisti che richiedono prestazioni elevate, la scheda SD da 64 GB della gamma Samsung PRO Plus oggi è protagonista di un’offerta a tempo proposta da Amazon che la porta al suo prezzo minimo storico. È adatta agli ambiti di utilizzo in cui la velocità assume un’importanza prioritaria, all’interno di fotocamere e videocamere, ma anche nei droni e negli impianti di videosorveglianza solo per fare alcuni esempi.

Sconto record per la SD Samsung PRO Plus

Scelta tra gli altri dai fotografi e dai videomaker, arriva fino a 100 MB/s durante la lettura e a 90 MB/s in scrittura. Garantisce inoltre un’affidabilità senza compromessi, grazie a una protezione a sette livelli contro il contatto con l’acqua, le temperature estreme, l’esposizione ai raggi X, ai campi magnetici, agli urti e alle vibrazioni, alle cadute accidentali e all’usura. Per maggiori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata sull’e-commerce.

Approfittando dell’offerta a tempo (non sappiamo fino a quando rimarrà attiva) la puoi acquistare al prezzo di soli 10,40 euro invece di 16,99 euro come fa listino, con uno sconto del 39% applicato in automatico. Il voto medio assegnato alla SD da 64 GB della linea Samsung PRO Plus dalle centinaia di recensioni di chi ha già avuto modo di metterla alla prova è molto alto, pari a 4,5/5 stelle.

Se sei in possesso di un abbonamento Prime attivo e decidi di effettuare l’ordine in questo momento, la riceverai direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. Amazon si occupa sia della vendita che della spedizione, offrendo inoltre fino a 14 giorni dal ricevimento per richiedere l’eventuale restituzione con rimborso completo.