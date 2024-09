Samsung: pronta a licenziare in tutto il mondo

A quanto pare, Samsung potrebbe essere in procinto di unirsi al già ricco elenco delle aziende opranti in ambito tech che hanno tagliato la loro forza lavoro nel 2024, tra cui Apple, Intel e Microsoft. Secondo un recente report di Reuters che fa riferimento a fonti anonime, il colosso sudcoreano, infatti, ha intenzione di licenziare in tutto il mondo fino al 15% dei suoi dipendenti nel segmento vendita e marketing e fino al 30% dei dipendenti parte del personale amministrativo.

Samsung: licenziamenti in vista entro fine 2024

I tagli dei posti di lavoro dovrebbero venire effettuati entro la fine dell’anno in corso. Al momento, non sono disponibili dettagli sul numero esatto di dipendenti Samsung saranno interessati da questi licenziamenti.

La divisione indiana di Samsung starebbe già offrendo pacchetti di licenziamento ad alcuni dipendenti di medio livello, con l’obiettivo di tagliare 1.000 unità sulle circa 25.000 impiegate.

L’azienda ha inviato una dichiarazione in merito a queste informazioni, riferendo che “aggiustamenti della forza lavoro” nelle sue operazioni erano “di routine”. Ha aggiunto pure che non c’erano obiettivi aziendali specifici per questi “aggiustamenti” e che non avrebbero influenzato in nessuno i membri del team di produzione di Samsung.

Il report di Reuters riferisce altresì che alla fine del 2023 Samsung aveva 267.800 dipendenti, 147.000 dei quali con sede all’estero. Il personale di vendita e marketing contava 25.100 dipendenti e altri 27.800 dipendenti lavoravano in settori diversi dalla produzione e dalla produzione.

Sembrerebbe inoltre che Samsung si stia preparando a un rallentamento della domanda globale di prodotti tecnologici, correlata all’andamento economico mondiale. Un’altra fonte pensa che l’azienda stia cercando di mantenere gli utili il più alti possibile, risparmiando sui costi.