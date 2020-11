Alla ricerca di un monitor per la scrivania? Non siete nel posto giusto, meglio guardare altrove. Il Samsung QER da 82 pollici (modello LH82QEREBGCXEN) è destinato a ben altro ambito d’impiego, ai professionisti che necessitano di una soluzione avanzata per il Digital Signage. Oggi è proposto in sconto del 19% sul prezzo di listino nel catalogo di Amazon.

Samsung QER da 82 pollici in sconto su Amazon

È dotato di sistema per l’upscaling UHD a risoluzione 3840×2160 pixel e di tecnologia Dynamic Crystal Color con elaborazione a 10-bit per una resa delle immagini senza compromessi. Lato software trovano posto la piattaforma Tizen 4.0 e la Knox per garantire il massimo livello possibile di sicurezza anche quando la trasmissione dei dati avviene in modalità wireless. A questo si aggiungono WiFi, Bluetooth e la possibilità di orientare lo schermo in verticale.

Sul pannello posteriore del Samsung QER trova posto una speciale guida in cui far correre i cavi, mantenendoli così lontani dallo sguardo. Non mancano poi due ingressi HDMI e altrettante porte USB. Tutto questo al prezzo di 1.999,99 euro invece di 2.472,00 euro come da listino.

È solo una delle tante offerte che in questi giorni su Amazon anticipano l’appuntamento con il Black Friday.