Samsung: registrati nuovi marchi, si pensa all'anello smart

Qualche giorno addietro, Samsung ha registrato sei nuovi marchi legati alla famiglia Galaxy, ma non è escluso che possa trattarsi di un unico dispositivo, precisamente il già chiacchierato anello smart Galaxy Ring.

Samsung: anello smart in arrivo?

L’anello smart di Samsung viene descritto per la prima volta in un brevetto depositato dall’azienda nel 2022 e fa riferimento a un dispositivo dotato di rilevazione dei movimenti e di un’interfaccia touch a ricoprirne l’intera superficie. Per il resto, trattasi di un classico anello smart in grado di rilevare i parametri fisici di chi lo indossa, di fare da contapassi, da sveglia e di vibrare in caso di ricezione di notifiche.

Tornando ai marchi registrati, a suggerire che possano fare riferimento all’anello smart è la presenza di nomi quali Galaxy One, Galaxy Insight e Galaxy Circle.

Purtroppo, però, il fatto che si tratti di marchi registrati da poco fa sospettare che il lancio effettivo del dispositivo sia ancora ben lontano. Capita sovente, infatti, che le grandi aziende registrino più nomi in modo da poter scegliere in un secondo momento quello reputato maggiormente adatto per un dato prodotto.

Ad ogni modo, qualora si trattasse realmente del famoso anello di Samsung, va tenuto conto è un qualcosa che è in sviluppo già da diverso tempo a questa parte, motivo per cui non è escluso che possa comunque trovare un suo spazio già durante l’evento Samsung Galaxy Unpacked previsto per il 26 luglio prossimo, anche per contrastare l’effetto “wow” ottenuto da Apple con il recente annuncio del Vision Pro.

A rafforzare la testi che il dispositivo di Samsung sia proprio un anello smart c’è la scoperta fatta da un utente su Reddit che ha individuato la voce “Ring Support” nella versione beta 6.24.1.023 dell’applicazione Samsung Health.