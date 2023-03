Samsung sconta i TV in promozione di un ulteriore 15% con questo codice

Da pochi minuti sul sito ufficiale di Samsung è attiva una nuova promozione sui TV NEOQLED 8K e OLED. Usando un particolare codice, puoi ottenere fino al 15% di sconto sugli Smart TV già in offerta. Grazie a questo codice, quindi, è possibile risparmiare davvero tanto, senza contare che è possibile anche scegliere di pagare in 3 rate con Finanziamento Tasso Zero in 10, 20, 30 o 40 mesi, oppure in 3 rate senza interessi con PayPal e Klarna, beneficiando della consegna al piano gratuita per i televisori superiori ai 50″.

Promo Samsung TV: come funziona il codice sconto regalato da Samsung

Innanzitutto, collegati alla pagina dedicata alla promozione. Dopodiché devi scegliere il televisore che più ti interessa tra quelli disponibili, compresi i nuovi TV NEOQLED 8K e OLED. Una volta selezionato il televisore, nella nuova schermata che si apre premi su Aggiungi al carrello in alto a destra. Se lo desideri, a questo punto puoi scegliere di abbinare una soundbar, altrimenti pigia sul tasto Successivo posizionato in fondo per proseguire. Fai lo stesso per le sezioni Training TV, Stand/Staffa, Estensioni di Garanzia e Accessori al 70%, quindi premi su Concludi l’acquisto. A questo punto verrai reindirizzato alla pagina del checkout. Prima di cliccare su Procedi all’acquisto, inserisci sotto Codice Promozionale il codice SMART2023 e fai clic su Applica. Dopo pochi istanti il sistema applicherà lo sconto del 15%, che andrà a sommarsi allo sconto precedente.

I televisori di Samsung, si sa, hanno una marcia in più. E non ci riferiamo tanto al design, quanto all’esperienza di visione a 360 gradi, frutto di pannelli di altissima qualità, come il NEO QLED 8K e gli OLED. Approfitta dell’ultima promo Samsung: scegli il televisore che desideri da questa pagina e prima del pagamento inserisci il codice sconto SMART2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.