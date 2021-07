Samsung, sconti per respirare a pieni polmoni

Samsung lascia cadere la scure sui propri purificatori d'aria. Con uno sconto che si porta via un terzo del costo, sia la versione da 34 metri quadri che la versione da 60 metri quadri (un intero bilocale) sono a disposizione al miglior prezzo di sempre per chi vuol togliersi di torno polvere e pollini.

Purificatore d'aria: Samsung taglia il prezzo

Per chi vuole – finalmente – respirare a pieni polmoni. Non è soltanto questione di caldo e di afa, ma di salute, di benessere, di rimozione degli allergeni per notti più serene e giornate più tranquille. Questi i due modelli disponibili:

Il purificatore d'aria Samsung AX60R5080WD è un depuratore aria intelligente in grado di purificare ambienti di dimensioni fino a 60m². Il purificatore è dotato di 5 impostazioni per pulire l’aria che viene aspirata al suo interno. I diversi filtri, tra cui un filtro HEPA, rimuovono fino al 99,97% delle particelle e del polline presenti nell’aria che causano varie malattie. Inoltre, grazie al filtro a carbone integrato vengono eliminati anche i gas nocivi. Un sensore intelligente assicura che il depuratore d'aria sia in grado di individuare esattamente ciò che occorre per ottenere la giusta qualità dell'aria. È possibile leggere il display per avere una panoramica della qualità. Il purificatore Samsung è gestibile a distanza mediante una app per dispositivi mobili, ed è provvisto di ruote che consentono di spostarlo facilmente.

Caratteristiche simili, ma dimensioni maggiori e capacità di filtraggio più evoluta nella versione con copertura da 60 metri quadri. Entrambi molto silenziosi, pensati per accompagnare le attività quotidiane e lavorare con discrezione con un filtro continuo dell'aria domestica per rendere la casa un luogo più salubre. I sensori interni calibrano la potenza in base alla qualità rilevata dell'aria e gestiscono così automaticamente il flusso d'aria in ingresso ed uscita.

Chi soffre di allergie ben sa quanto valore possa esserci in una operazione di questo tipo. Gli sconti di queste ore sono un toccasana improvviso che possono cambiare la giornata per chi guarda ripetutamente al bollettino dei pollini con rassegnazione.